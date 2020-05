Pogoda. Warszawa. Czwartek bezchmurny a temperatura umiarkowana

Wszystko wskazuje na to, że czwartek w Warszawie będzie bezchmurny. Między godziną 5-8 niebo będzie zupełnie wolne od chmur, a termometry pokażą 5-7 st. C.

Popołudnie będzie znacznie łaskawsze i około godziny 14 słupki rtęci wskażą15 st. C. Temperatura na tej wysokości będzie towarzyszyć nam do godziny 17. W pozostałej części dnia spadnie do 12 st. C.

Noc ze środy na czwartek zapowiada się bezchmurnie a minimalna temperatura to 5 st. C. Barometry pokażą 1012 hPa.

Pogoda na jutro. W piątek pogoda nas rozpieści

Piątek w Warszawie podobnie jak dzień wcześniej będzie bezchmurny. Słoneczna pogoda i stosunkowo wysokie słupki rtęci z pewnością wielu z nas zachęcą do spaceru czy aktywności na świeżym powietrzu. Mimo że dość chłodny poranek zupełnie na to nie wskazuje - około godziny 8 zaledwie 7 st. C - to już około godziny 11 nastąpi znaczne ocieplenie. Możemy spodziewać się nawet 14 st. C.