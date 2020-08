Pogoda. Warszawa. Piątek bez deszczu

W nocy z piątku na sobotę na Mazowszu początkowo będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Potem od południowego zachodu będzie wzrastać do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu, na zachodzie nad ranem o umiarkowanym natężeniu. Tam też suma opadów wyniesie do 15 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 13°C do 15°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie południowo-wschodni.