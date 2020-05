Pogoda. Warszawa. Piątek przyniesie słońce i bezchmurne niebo. Niestety, nie na długo

Pogoda. Warszawa. Piątek ciepły i bez deszczu

Wszystko wskazuje na to, że o godzinie 5 w Warszawie niebo będzie całkowicie zachmurzone, ale na termometrach zobaczymy 11 st. C. O godzinie 8 niebo stanie się bezchmurne, a wskaźniki rtęci podniosą się do 12 st. C. Z kolei już o 11 termometry wskazywać będą 16 st. C. Słoneczna aura towarzyszyć nam będzie również po południu. Około godziny 14 wyniesie 18 st. C. Co więcej, synoptycy nie zapowiadają na 28 maja opadów deszczu. Wiatr będzie umiarkowany. To idealna okazja, aby udać się na spacer lub aktywność poza domem. Szczególnie że sobota zapowiada się o znacznie gorzej.