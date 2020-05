Pogoda. Warszawa. Przelotne opady deszczu. W kraju ochłodzenie

W Warszawie dzisiaj zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. W Polsce spadnie śnieg. Możliwe burze na wybrzeżu. Nastąpi silne ochłodzenie.

Obecnie w Warszawie występuje zachmurzenie duże. Termometry pokazują 3 st. C. W ciągu dnia zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 11 st. C. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 3 st. C.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 12 st. C.

Prognoza pogody w Polsce. Wtorek, 12 maja

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na północnym wschodzie kraju opady śniegu, na południowym wschodzie deszczu miejscami przechodzącego w deszcz ze śniegiem. W wyższych partiach regionu śnieg. Po południu, na północy kraju przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 12 st. C. Chłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu 5 st. C, 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.

Prognoza pogody w Polsce. Noc z wtorku, 12 maja na środę, 13 maja

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północy kraju postępujący od zachodu wzrost zachmurzenia do dużego i tam miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu, przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0 st. C do 3 st. C, przy gruncie spadki do -2 st. C. Najcieplej na wybrzeżu do 5 st. C, a najchłodniej na Podhalu -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie okresami porywisty, a nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody w Polsce. Środa 13 maja

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północnej części kraju przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Późnym popołudniem opady deszczu także na południu kraju, postępujące od Kotliny Kłodzkiej, Śląsk, ku Małopolsce. Temperatura maksymalna od 9 st. C na północy kraju i Podhalu, około 12 st. C w pasie od Wielkopolski po Lubelszczyznę, do 15 st. C na południu kraju. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.