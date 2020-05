Pogoda. Warszawa. Środa, 27 maja

W środę w Warszawie będzie zachmurzenie umiarkowane. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 20°C. W nocy ze środy na czwartek będzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura spadnie do 9°C.

Prognoza. Pogoda. Środa, 27 maja

W środę w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na północnym zachodzie i wschodzie miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie na wschodzie kraju również burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, chłodniej nad morzem, Podhalu i Podkarpaciu od 15°C od 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.