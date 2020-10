Pogoda. Warszawa. Środa, 7 października. Możliwe przelotne opady deszczu

W środę 7 października prognozowane jest w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie opady będą umiarkowane – do 10 mm, natomiast na południu Małopolski i Śląska może spaść do 20 mm deszczu. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.