Pogoda. Warszawa. W czwartek słonecznie i ciepło

W czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i wtedy miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Na południu regionu możliwe będą także słabe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17°C do 20°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km/h.