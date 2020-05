Pogoda. Warszawa. W czwartek zachmurzenie i deszcz

W stolicy w czwartek będzie pochmurno, przelotnie może popadać. W kraju również będzie zachmurzenie duże.

W Warszawie w czwartek będzie zachmurzenie duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 19 st. C. W nocy z czwartku na piątek będzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura spadnie do 10 st. C.

Pogoda. Polska. Czwartek, 28 maja

W czwartek w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie rano i wieczorem rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Możliwy grad. Burze są najbardziej prawdopodobne na południowym wschodzie Polski. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm, zwłaszcza w południowej połowie kraju. W szczytowych partiach gór opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C, na wschodzie kraju od 18°C do 20°C. Chłodniej miejscami na północy i w obszarach podgórskich, od 11°C od 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Pogoda. Polska. Noc z czwartku na piątek

W nocy z czwartku na piątek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w północnej połowie kraju z rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, od północy kraju stopniowo zanikające. Na południowym wschodzie początkowo możliwe burze. W szczytowych partiach gór opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu. Na południu Śląska i Małopolski możliwa suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 7°C do 11°C. Chłodniej miejscami na północy i w obszarach podgórskich, od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Początkowo w czasie burz wiatr porywisty.