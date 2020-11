Pogoda. Warszawa. W niedzielę będzie padać

W woj. mazowieckim w niedzielę będzie zachmurzenie duże i całkowite, późnym popołudniem od północnego zachodu będą postępować większe przejaśnienia. Okresami wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4°C do 6°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 2°C do 4°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Pogoda dla Polski w niedzielę

W miarę przesuwania się strefy frontowej nad północną część kraju napływać zacznie jednorodna, chłodna masa powietrza polarnomorskiego przynosząca liczne przejaśnienia i rozpogodzenia do małego i umiarkowanego zachmurzenia.

Temperatura maksymalna powietrza wyniesie od 2 st. C do 8 st. C, chłodniej na południowym wschodzie, cieplej na zachodzie kraju - najwyższe temperatury wystąpią zaś na Dolnym Śląsku i wybrzeżu.