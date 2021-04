Pogoda. Warszawa. W niedzielę ciepło, ale może padać

W niedzielę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12°C do 14°C. Będzie wiał wiatr słaby, północno-wschodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 4°C do 6°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

Pogoda w Polsce. Prognoza na niedzielę

Niedziela na terenie kraju przyniesie zmienne zachmurzenie - umiarkowane oraz duże, tylko na krańcach południowych i południowo-zachodnich przeważać będzie zachmurzenie całkowite. W ciągu dnia na zachodzie, w centrum i na północy pojawią się kłębiaste chmury z opadami przelotnymi deszczu. Na pozostałym obszarze raczej nie będzie padać lub będą to opady symboliczne.

Temperatura maksymalna wzrośnie w okolice od 12 do 15 st.C. niemal w całej Polsce, tylko na krańcach południowych i tam, gdzie słońca będzie dużo mniej, będzie chłodniej około od 8 do 12 st.C., a w górach od 5 do 7 st.C. Wiatr będzie wiać słabo na północy, okresami umiarkowanie z przewagą kierunku północno - wschodnich.