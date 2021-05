Pogoda. Warszawa. W niedzielę może padać

Pogoda w Polsce. Duże zachmurzenie w weekend

W niedzielę nadal sporo chmur z opadami deszczu, chociaż po południu na wybrzeżu i na zachodzie Polski powinno się przejaśniać. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą od 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w pasie od Górnego Śląska, przez Małopolskę po Podkarpacie, 17 st. C w Górach Świętokrzyskich i w Wielkopolsce, 18 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Gdańskim, Warmii. Najcieplej będzie na Kujawach, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Lubelszczyźnie do 19 st. C.