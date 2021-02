Pogoda. Warszawa. W niedzielę może padać śnieg

W niedzielę na Mazowszu będzie zachmurzenie duże, na północy wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W południowej połowie województwa wystąpią opady śniegu, na południu przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -11°C na północnym wschodzie do -7°C na południu. Będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami dość silny i na południu w porywach do 60 km/h, wschodni i północno-wschodni, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią pod wieczór.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w północnej połowie województwa mazowieckiego będzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. W południowej połowie województwa będzie zachmurzenie duże i całkowite z opadami śniegu. Na południu wystąpią opady okresami o natężeniu umiarkowanym i możliwe ograniczenie widzialności do 500 m; prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -17°C na północnym wschodzie, około -14°C w centrum, do -9°C na południu. Będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, północno-wschodni i wschodni. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w Polsce. W niedzielę zima pokaże pazur na południu kraju

Uważajmy, bo w niedzielę w pasie południowym (poniżej linii Zielona Góra-Łódź-Lublin) opady śniegu będą dość intensywne. Szacuje się, że w pasie tym przez cały dzień spadnie od 3 do 7 cm śniegu. Jednak tych najintensywniejszych opadów należy oczekiwać na południowym wschodzie (na południu woj. lubelskiego i na Podkarpaciu), gdzie w ciągu dnia może spaść nawet do 10-20 cm świeżego śniegu. Dodatkowo za sprawą dużego gradientu barycznego, w niedziele w całym kraju będzie się wzmagał wiatr, który w porywach powieje do 50-60 km/h, a na zachodnim wybrzeżu nawet do 70 km/h. Porywisty wiatr przy opadach śniegu (w środkowym i południowym pasie) dodatkowo powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne, które zdecydowanie pogorszą i tak trudne warunki drogowe. Najgorzej będzie na południowym–wschodzie, gdzie przy intensywnym śniegu, zawiejach i zamieciach odcinkami drogi mogą być nawet nieprzejezdne. Wychodząc z domu, weźmy również pod uwagę, że porywisty wiatr w całej Polsce skutecznie obniżał nam będzie temperaturę odczuwalną.