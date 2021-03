Pogoda. Warszawa. W niedzielę słońce i przelotne opady

W niedzielę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie także krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od 6°C do 9°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Wystąpią przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 1°C. Nawierzchnie dróg i chodników będą miejscami śliskie. Będzie wiał wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, w ciągu nocy słabnący do słabego, południowo-zachodni.

Pogoda w Polsce. Pochmurno i deszczowo, ale ciepło

W niedzielę nadal pochmurnie z przewagą zachmurzenia dużego, okresami całkowitego i z pojawiającymi się miejscami opadami słabego przelotnego deszczu, na północnym-wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna powietrza wyniesie od 3 st. C./5 st. C. na północy do 6 st. C./9 st. C. w centrum i na południu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie około 0 st. C./3 st. C. Wiatr będzie wiać umiarkowanie i dość silnie, na zachodzie, północy i w górach porywiście, w porywach do 50-75 km/h z południowego-zachodu.