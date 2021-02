Pogoda. Warszawa. W niedzielę słońce zza chmur

W niedzielę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie wzrastające do dużego. Początkowo i wieczorem wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m, zwłaszcza na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C na północnym wschodzie do 7°C na zachodzie. Będzie wiał wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i południowy.