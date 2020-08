Pogoda. Warszawa. W piątek będzie upalnie

W woj. mazowieckim w piątek będzie słonecznie. Jedynie na południu w drugiej części dnia wzrost zachmurzenia do dużego i tam też możliwe burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach wyniesie do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 27°C na północy do 30°C na południu i lokalnie w centrum. Będzie wiał wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru o prędkości do 70 km/h.