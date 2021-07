Pogoda. Warszawa. W piątek burze z gradem

Wedle najnowszych wyliczeń modeli najgoręcej będzie w piątek po południu (około godz.15-16) na północy Mazowsza, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu 31 st. C, na Mazurach, Warmii i na Suwalszczyźnie do 32 st. C. Najgoręcej będzie w pasie od Wielkopolski, przez Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, w Małopolsce 34-35 st. C.