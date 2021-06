Pogoda. Warszawa. W piątek znów możliwe burze

W piątek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i lokalne burze z gradem. Prognozowana suma opadów przy burzach do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie do 29°C na wschodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.