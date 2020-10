Pogoda. Warszawa. W poniedziałek może padać

W poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże. Spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów do 20 mm, na południu regionu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11°C do 14°C. Będzie wiał wiatr słaby, z kierunków północnych, a na wschodzie, wschodni i północno-wschodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie całkowite. Wystąpią opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 6°C na zachodzie województwa do 10°C wschodzie. Będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i północny. Porywy wiatru do 45 km/h.