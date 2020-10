Pogoda. Warszawa. W poniedziałek może zagrzmieć

W poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Możliwe są burze, lokalnie z gradem. Suma opadów miejscami wyniesie do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C do 22°C. Będzie wiał wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W północnej połowie województwa wystąpią zanikające przelotne opady deszczu, oraz lokalnie burze i tam suma opadów miejscami do 10 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 7°C do 10°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie regionu, szczególnie przed północą, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.