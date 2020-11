Pogoda. Warszawa. W poniedziałek słońce zza chmur

Pogoda w Polsce. Początek tygodnia pochmurny

W poniedziałek i wtorek z powrotem do większości kraju wrócą całodobowe niskie chmury. Oprócz stratusów, miejscami nie wykluczamy mżawki, jak i mgieł oraz zamgleń. Na szczęście znajdą się też regiony, gdzie przejaśni bądź wypogodzi się. W poniedziałek będzie to przede wszystkim północny wschód wraz z obszarami górskimi i podgórskimi, zaś we wtorek dzielnice wschodnie, północno-wschodnie, jak i krańce południowe, zwłaszcza rejon Karpat.

Temperatura będzie przeciętna. W poniedziałek wyniesie ona od 6 do 10 st. C., jedynie na Pogórzu 11-12 st. C. Bardzo podobnie wygląda wtorek. Poza rejonami podgórskimi, gdzie słupki rtęci dojdą do 11-12 st. C., termometry pokażą maksymalnie 6-10 st. C. Ważną informacją jest to, że chmury ochronią nas przez dużymi nocnymi spadkami temperatury. Poranki zazwyczaj przyniosą 3-6 st. C. Tylko od Mazur po Roztocze i na krańcach południowych może być trochę chłodniej, z przymrozkami.