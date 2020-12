Pogoda. Warszawa. W poniedziałek słońce zza chmur

W poniedziałek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie województwa możliwe są słabe opady śniegu, miejscami także deszczu lub mżawki, rano gdzieniegdzie marznące i powodujące gołoledź. Rano oraz po południu i wieczorem w wielu miejscach mgły ograniczą widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 3°C. Będzie wiał wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy z poniedziałku na wtorek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie możliwe słabe opady śniegu, a miejscami także deszczu lub mżawki, lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Liczne marznące mgły ograniczą widzialność do 100 m. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C. Będzie wiał wiatr słaby, z kierunków południowych.

Pogoda w Polsce. Od poniedziałku nieco cieplej

Dotychczasowe ciepłe, ale mocno wilgotne powietrze śródziemnomorskie zostanie zastąpione również ciepłym, ale już znacznie bardziej suchym powietrzem iberyjskim. Stąd w poniedziałek i we wtorek na termometrach odnotujemy od 1-2 stopni C. (już na plusie) na północnym wschodzie do 5-7 st. C na południowym zachodzie. Natomiast poniedziałkowy i wtorkowy poranek przywita nas temperaturą z okolic zera (od -1 do +1 st. C), ale z wieloma przygruntowymi przymrozkami.