Pogoda. Warszawa. W poniedziałek zachmurzenie i śnieg

W poniedziałek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże. Wystąpią opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. W rejonie silniejszych opadów nastąpi ograniczenie widzialności do 300 m. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm na północy i 15 cm na południu regionu. Wieczorem na krańcach południowych lokalnie możliwe są opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -10°C na krańcach północnych do -5°C na południu. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, wschodni, który będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.