Pogoda. Warszawa. W sobotę słońce zza chmur

W sobotę na Mazowszu będzie zachmurzenie na ogół umiarkowane, początkowo w rejonie mgieł duże. Przed południem miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C do 12°C. Będzie wiał wiatr słaby, północny, wieczorem zmienny.

W nocy z soboty na niedzielę na Mazowszu będzie zachmurzenie umiarkowane, w rejonie mgieł duże. Miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna wyniesie od 2°C do 4°C, lokalnie przygruntowe przymrozki do -1°C. Będzie wiał wiatr słaby, początkowo zmienny, później południowo-wschodni.