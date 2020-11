Pogoda. Warszawa. W sobotę słońce zza chmur

W sobotę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże, okresami możliwe większe przejaśnienia. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Po południu na zachodzie możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8°C do 10°C. Będzie wiał wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę na Mazowszu będzie zachmurzenie duże, na południu i zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Miejscami, głównie na północy, prognozowane są opady deszczu. Wystąpią silne zamglenia, na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od 5°C do 7°C. Będzie wiał wiatr słaby, z kierunków południowych.

Pogoda w Polsce. W weekend jeszcze chłodniej

W sobotę i niedzielę Polska będzie podzielona na pochmurny wschód. Na zachodzie i południu Polski jest szansa na popołudniowe przejaśnienia. Nad morzem umiarkowane zachmurzenie. Nigdzie nie spadnie nawet kropla deszczu. Na termometrach od 5 st. C na Podlasiu, 6 st. C na Mazowszu, 7 st. C w pasie od Śląska po Małopolskę. Miejscami w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej 12 st. C.