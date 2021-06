Pogoda. Warszawa. W sobotę słońce zza chmur

Potężne burze gradowe rozwinęły się w środę wieczorem nad Szwajcarią. Wielogodzinny intensywne opady deszczu powstałe na mezoskalowym układzie konwekcyjnym. Pod wodą znalazły się m .in miasta Cressier i Frochaux w kantonie Neuchâtel. Wylewały niektóre rzeki doprowadzając do spływów błotnych na stromych zboczach dróg. Nieprzejezdne były drogi w powiecie Nyon, po tym jak spływające błoto zajęło niemal długość 5 kilometrów. Wiele osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów przez powódź. Brudna, powodziowa fala wdarła się także do pobliskich studni niedaleko Cressier. Lokalna firma wodociągowa zaprzestała dostaw wody.