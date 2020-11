Pogoda. Warszawa. W środę może padać

W środę na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do południa wystąpią słabe opady deszczu. Rano lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C do 11°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, pod wieczór południowy.