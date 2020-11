Pogoda. Warszawa. W środę słońce, ale i deszcz

W środę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże, późnym popołudniem w północno-zachodniej połowie województwa wystąpią większe przejaśnienia. Okresami prognozowane są opady deszczu. Początkowo lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C do 12°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W nocy ze środy na czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od 3°C do 4°C. Będzie wiał wiatr słaby zachodni i północno-zachodni.

Pogoda w Polsce. Od środy ochłodzenie

Kolejne dni przyniosą wyraźny spadek temperatury. W środę w większości kraju na termometrach zobaczymy nie więcej niż 7-11 st. C. Tylko na krańcach południowo-wschodnich może być jeszcze 12-15 st. C. W czwartek już wszędzie najwyżej 7-11 st. C. Wraz z ochłodzeniem, oczekujemy także nieco silniejszego wiatru, przede wszystkim nad samym morzem. W środę jego porywy osiągną tam 50-60 km/h, a w czwartek przejściowo nawet 75 km/h, zwłaszcza w pasie od Ustki po Władysławowo.