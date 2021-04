Pogoda. Warszawa. We wtorek możliwy śnieg

We wtorek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 5°C do 6°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W nocy z wtorku na środę na Mazowszu będzie zachmurzenie umiarkowane. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -2°C. Będzie wiał wiatr słaby, południowo-zachodni.

Pogoda w Polsce. Przyjdzie spore ochłodzenie

W Polsce przez najbliższe kilka dni w nocy temperatury będą ujemne, a w ciągu dnia wyniosą ok. 5-6 st. Celsjusza na Pomorzu, do 10-12 st. C. w centralnej części kraju. Możliwe są też przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.