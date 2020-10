Pogoda. Warszawa. We wtorek nadal deszcz

We wtorek na Mazowszu będzie zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów na południu, w centrum i na zachodzie wyniesie do 15 mm, na pozostałym obszarze regionu do 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 8°C na północnym zachodzie do 13°C na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-wschodni.