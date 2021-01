Pogoda. Warszawa. We wtorek nie będzie słońca

We wtorek na Mazowszu będzie zachmurzenie całkowite, na północnym wschodzie możliwe przejaśnienia. Wystąpią opady deszczu, na północy i zachodzie lokalnie także deszczu ze śniegiem. Opady okresami będą o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C do 5°C. Będzie wiał wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, północno-wschodni i wschodni.