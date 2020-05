Pogoda. Warszawa. We wtorek przelotny deszcz

W Warszawie we wtorek może przelotnie popadać, ale będzie ciepło. W kraju lokalnie wystąpią słabe opady deszczu.



W Warszawie we wtorek będzie zachmurzenie duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 19°C. W nocy z wtorku na środę będzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura spadnie do 9 st. C.

Prognoza. Pogoda. Wtorek, 26 maja

We wtorek na północnym zachodzie kraju będzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Suma opadów w czasie zjawisk burzowych wyniesie do 20 mm, a na południowym wschodzie miejscami do 30 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 10 cm. Temperatura maksymalna od 15°C do 20°C, chłodniej na wybrzeżu i Podhalu od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, a w Sudetach do 60 km/h.

Prognoza. Pogoda. Noc z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę na południowym wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami zanikające przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych początkowo możliwe również burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Prognozowana wysokość opadów miejscami na południu kraju do 15 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na Pomorzu i Kujawach miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 5°C do 9°C. Wiatr słaby, początkowo na południowym wschodzie umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.