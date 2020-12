Pogoda. Warszawa. We wtorek słonecznie

We wtorek na Mazowszu będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami na północy duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 2°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda w Polsce. Od wtorku do czwartku słonecznie, ale nadal chłodno

W nocy z poniedziałku na wtorek nastąpi kolejna przebudowa pola barycznego . Klin wyżu atlantyckiego osłabnie i wycofa się na zachód, a my od wschodu dostaniemy się pod wpływ pogodnego wyżu rosyjskiego. Zatem od wtorku do czwartku w całym kraju będziemy mogli liczyć na pogodne niebo i sporo słońca. Przejęcie steru przez wyż rosyjski sprawi, że zmianie ulegnie również cyrkulacja powietrza i początkowo z południa, a następne z południowego wschodu docierać do nas będą wprawdzie chłodne, ale już nieco łagodniejsze masy powietrza.

Zatem poranki w całym kraju nadal będą mroźne, bo z temperaturą od minus 1 na północnym zachodzie do minus 4 na południowym wschodzie, a na przedgórzu Karpat nawet do minus 5-7. Natomiast w ciągu dnia temperatura podskoczy o kilka kresek i oscylować będzie od 0-plus 2 na wschodzie do plus 3-4 na zachodzie.