Pogoda. Warszawa. Wtorek, 2 czerwca

Pogoda. Polska. Wtorek, 2 czerwca

We wtorek od Warmii i Mazur po centrum kraju będzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wschodzie opady deszczu przelotne i jednostajne, na południu i zachodzie przelotne opady deszczu. Na krańcach zachodnich i gdzieniegdzie w górach po południu możliwe burze z opadem 10-15 mm. Wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. Temperatura maksymalna od 14°C na południowym wschodzie, około 18°C w centrum, do 23°C na zachodzie, na wybrzeżu od 13°C do 17°C, w rejonach podgórskich Karpat od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie kraju oraz w czasie burz w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h, w Tatrach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.