Pogoda zachwyciła warszawiaków. Przepiękny zachód słońca na waszych zdjęciach

Mało tego, mieszkańcy wielu dzielnic mogli podziwiać tęczę. Do naszej redakcji dotarły zdjęcia z Bemowa, Żoliborza, Bielan i Usrusa, na których można podziwiać tęczowy łuk nad Warszawą. Takim widokiem podzielił się z nami pan Jan. Fotografię tęczy widzianej na Bemowie przesłał redakcji #DziejeSie.

Synoptycy prognozują na środę mniejsze zachmurzenie, niż to, które towarzyszyło nam przez cały wtorek. Przez większość dnia nie powinniśmy obawiać się opadów. Przelotny deszcz może pojawić się dopiero późnym popołudniem. Temperatura nie zachwyci, ale nie powinniśmy też zmarznąć. Na termometrach zobaczymy ok. 16 st. C.