Polacy zapożyczają się na potęgę - czym to grozi?

W momencie, gdy dana osoba ma kilka rat kapitałowo-odsetkowych do spłaty, a rosnące ceny dóbr i usług konsumpcyjnych coraz mocniej obciążają jej budżet domowy, może dojść do zaległości w spłacie długów. Jeśli klient nie będzie przeciwdziałać takim sytuacjom, np. korzystając z konsolidacji chwilówek i kredytów bankowych, to może się okazać, że wkrótce bank obciąży go kosztami windykacyjnymi, naliczy odsetki karne, a ostatecznie uzyska z sądu nakaz zapłaty i skieruje sprawę do komornika.