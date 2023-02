PolakoGruzin i jego spełnione marzenie o byciu gruzińskim winiarzem

I to był strzał w dziesiątkę!

KNC: A skąd! Przekonałem się na własnej skórze, że to kompletnie nie dla mnie, bo ProWein jest hedonistycznym świętem win robionych metodą europejską, żadne tam tradycyjne amfory, żadne małe serie, przeciwnie: tylko ogromni producenci i butelki idące w miliony. Ale tym razem zasada "jeden krok do przodu, dwa do tyłu" uległa modyfikacji – to był jeden krok do tyłu i dwa do przodu! Wyjazd do Düsseldorfu nie był jednak całkiem stracony. Ruszyłem po Polsce i zachodniej Europie w podróż śladem winiarskich festiwali i tym sposobem trafiłem na kameralny, gromadzący tylko ok. 150 wystawców festiwal RAW WINE, na którym spotykają się miłośnicy win naturalnych, organicznych, ekologicznych i biodynamicznych. Uczestniczyłem w RAW WINE jako winopijca (jeszcze nie wystawca) w edycjach w Londynie i Berlinie, a poznanych w obu miastach gruzińskich wystawców postanowiłem później odwiedzić na miejscu. Od jednej do kolejnej winnicy odkryłem świat wina naturalnego, organicznego, tworzonego z miłością i awangardowym twistem, który jest po prostu mój w każdej kropli.