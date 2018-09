Połamane łapki, otwarte rany, zdarta skóra. "Kot prawdopodobnie został brutalnie pobity"

Ledwo żywym kotem zaopiekowało się Otwockie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt. Gdy go znaleziono, był w agonalnym stanie. Na ciele miał rany cięte, brakowało fragmentu skóry, wszędzie roiło się od much. Rozpoczęto zbiórkę na leczenie, jednak kota nie udało się uratować.

- Zawieźliśmy go do Warszawy, do przychodni weterynaryjnej. Nasze pierwsze wrażenie świadczącego o pobiciu kota wynikało z tego, że był oskórowany. Wydawało się nam także, że jest pocięty nożem. Natomiast weterynarz powiedział nam, że nie może jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną obrażeń. Równie dobrze mógł przypadkowo zaczepić się o jakiś element samochodu i być ciągnięty za pojazdem - twierdzi Lucyna Górniak z otwockiego zwierzyńca.