Polfa Tarchomin walczy z pandemią. Wyprodukowali ponad 5 mln litrów płynu do dezynfekcji

Do tej pory Polfa Tarchomin wyprodukowała ponad 5 mln litrów płynu do dezynfekcji. Produkcja trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ponad 20 tysięcy środków do dezynfekcji przekazano dla Włoch i San Marino.

Koronawirus. Polfa Tarchomin wyprodukowała ponad 5 mln płynu do dezynfekcji (Facebook, Fot: Polfa Tarchomin S.A.)