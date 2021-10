Policja dementuje informacje o hindusach porywających kobiety w Warszawie

W Internecie pojawiły się informacje, że około 20 kobiet zgłasza się co weekend od dwóch miesięcy na komendę na Wilczą. Kobiety zgłaszają gwałty w pojazdach Uber/Bolt/ Free now. Według ich zeznań miałaby być za to odpowiedzialna "grupa hindusów, co zakładają maty ochronne i z nawiewu tylnego wypuszczają jakieś substancje" i usypiają kobiety. Potem mieliby je wywozić do Lasu Kabackiego albo Bielan. Policja rzekomo miałaby nie być w stanie ich zlokalizować.