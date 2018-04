Policja nie pozwalała matce z noworodkiem opuścić Szpitala Bielańskiego

Do warszawskiego Szpitala Bielańskiego wezwano policję po tym, jak rodzice chcieli na żądanie wypisać nowonarodzone, chore dziecko z placówki. Ojciec dziecka nie zgadzał się na podanie mu niezbędnego antybiotyku. Funkcjonariusze pilnowali matki z dzieckiem przez jeden dzień, aby nie opuścili szpitala.

Ostatecznie matka noworodka zgodziła się na podanie mu antybiotyku. Wydawałoby się, że problem został rozwiązany i policja opuści szpital. Mimo tego funkcjonariusze nadal znajdują się na oddziale i nie pozwalają matce z dzieckiem wyjść z placówki. - Rodzice szukają prywatnego szpitala, który szanuje prawo człowieka do świadomej zgody na zabiegi medyczne, gdzie chcieliby przenieść dziecko - napisała Justyna Socha.

Sprawa trafiła do sądu, który szybko potwierdził, że dziecko wymaga leczenia i hospitalizacji, nawet wbrew zdaniu rodziców. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V informuje, że po decyzji sądu policjanci w czwartek popołudniu opuścili szpital. - Funkcjonariusze przebywali na oddziale do czasu zapoznania opiekunów z odpisem postanowienia sądu - wyjaśnia WawaLove Elwira Kozłowska. Dodaje, że policja została wezwana, gdy między rodzicami, a personelem szpitala doszło do nieporozumienia.