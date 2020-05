Policja odnalazła dwa luksusowe samochody. Aresztowano włamywacza

Dzięki szybkiemu działaniu policjanci odzyskali skradzionego nissana x-trail. Zabezpieczyli też lexusa i toyotę, które mogły pochodzić z przestępstwa lub posłużyły do jego popełnienia. Mężczyzna podejrzany o kradzieże z włamaniem do samochodów trafił do aresztu. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Warszawa. Policja znalazła sprzęt służący do włamań do samochodów (Policja)