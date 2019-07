Policja: Pijana matka prowadziła wózek z dzieckiem w pobliżu torowiska tramwajowego w Warszawie. Grozi jej do 5 lat więzienia

Policja: Pijana matka prowadziła wózek z w pobliżu torowiska tramwajowego w Warszawie. W środku leżała niespełna dwuletnia dziewczynka, a 31-latka miała w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Policja – pijana matka prowadziła wózek z dzieckiem w pobliżu torowiska

Policja – zarzuty wobec pijanej matki

Funkcjonariusze wyczuli od kobiety wyraźną woń alkoholu, dlatego postanowili sprawdzić stan jej trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że miała ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 31-latka zeznała, że nie widzi nic złego w swoim zachowaniu. Pokłóciła się z mężem, zabrała dziecko i postanowiła spożyć alkohol. Po drodze spotkała znajomego, który miał ją wspierać w powrocie do domu. Na szczęście wezwani na miejsce ratownicy nie stwierdzili u dziewczynki żadnych obrażeń. Dziecko zostało przewiezione do domu, a jej matka do policyjnej ceni. Gdy wytrzeźwieje, ma usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na bezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej nawet do 5 lat więzienia.