Policja szuka zboczeńca. Obnażał się przed 9-latką

To kolejny przypadek ekshibicjonizmu na Pradze Północ w ostatnich tygodniach, którego ofiarami są dzieci. Policja nadal ustala tożsamość zwyrodnialca. Za taki czyn grozi mu do trzech lat więzienia.

Dziewczynka nie została dotąd przesłuchana. Zasłaniając się dobrem postępowania, rzecznik nie chciał zdradzić więcej szczegółów. Policja ma nadzieję, że w namierzeniu pedofila pomoże analiza podobnych incydentów z okolicy . Nie jest natomiast do końca pewne, czy chodzi tylko o jednego sprawcę, czy o kilku. We wszystkich przypadkach dochodziło do zaczepiania dziewczynek i obnażania się przez starszego mężczyznę.