Policja walczy z nielegalną uprawą marihuany. Seria zatrzymań w stolicy

To już czwarta w ostatnim czasie zlikwidowana uprawa konopi indyjskich. Stołeczni policjanci zabezpieczyli m.in nielegalną plantację w domu wystawionym na sprzedaż i na terenie Bielan w niezamieszkanej posesji.

W ostatnim czasie policjanci ze Śródmieścia zauważyli w jednym z domów na zamkniętym osiedlu nielegalną plantację. To już kolejny raz, gdy funkcjonariusze zabezpieczają tam uprawę konopi.

- Klucze do ostatniego z niesprzedanych na osiedlu domów miał Konrad O. Mężczyzna na widok policjantów próbował uciec skacząc przez ogrodzenie. Został natychmiast obezwładniony i zatrzymany - tłumaczą śródmiejscy funkcjonariusze. Dodają, że podejrzenia wzbudził także kręcący się z dużą prędkością licznik prądu, który w niezamieszkałym domu powinien być nieruchomy. - Było jasne, że tak duże zużycie energii elektrycznej mogą generować właśnie urządzenia służące do uprawy konopi indyjskiej - wyjaśnia policja.

Po wejściu do budynku w torbach i kartonach policjanci znaleźli blisko 5 kilogramów suszu marihuany ze ściętych już roślin. Za to przestępstwo 33-letniemu Konradowi O. grozi do 3 lat pozbawienia wolności.