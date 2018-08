Policjanci awanturowali się w samolocie w Modlinie. "Pijani lecieli grać w piłkę"

Incydent z policjantami na lotnisku w podwarszawskim Modlinie. Świadkowie twierdzą, że funkcjonariusze byli pijani i zachowywali się, jakby byli na wieczorze kawalerskim. Nie wpuszczono ich do samolotu, a po powrocie do domu przełożeni wszczęli postępowanie w ich sprawie.

- Sama na trzeźwo nie latam. Boję się latania i jak już muszę wsiąść do samolotu, to drinka wypiję. Ale to, co wyprawiali ci panowie, woła o pomstę do nieba - mówi reporterom "Gazety Olsztyńskiej" kobieta, która miała podróżować z funkcjonariuszami. Chodzi o incydent sprzed dwóch miesięcy, ale sprawa wyszła na jaw dopiero teraz, kiedy mieszkanka Olsztyna zgłosiła się do gazety.