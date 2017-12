Policjanci przerywają milczenie. Seksafera w stołecznej komendzie

Funkcjonariusze opowiedzieli o nadużyciach w warszawskim Wydziale Ruchu Drogowego. Pojawiają się nieścisłości i kolejne oskarżenia. Rzecznik stołecznej policji nabrał wody w usta i nie komentuje sprawy.

Metrowarszawa.pl. dotarło do policjantów z WRD, którzy opowiedzieli o swoim przełożonym. Policjanci opisują go jako "cynicznego człowieka, niedbającego o dobro swoich podwładnych”, który był "nietykalny” dzięki znajomościom. Jak wynika z ich relacji, funkcjonariusz mógł już wcześniej molestować inne policjantki. - Słyszeliśmy, że dobiera się do innych kobiet - przyznają w rozmowie z portalem. Miał również awansować młode i ładne policjantki. - Osoby, które były w wydziale od lat, stały w miejscu - opowiadają.

Jak pisaliśmy na WawaLove, podejrzanego przeniesiono do jednej z komend rejonowych. Rzecznik policji nie chciał zdradzić, do której jednostki go przydzielono. - Nadmieniam, że dalsze ustalenia, między innymi prokuratury, czy BSW KGP będą miały znaczenie przy podejmowaniu kolejnych decyzji w tej sprawie. Do zakończenia czynności jest to jedyny komentarz w tej sprawie - skomentował Sylwester Marczak z warszawskiej policji.