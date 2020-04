Policjanci przygotowali na moście zasadzkę. Odzyskali auta warte około 160 tys. złotych

- Zaskoczeni widokiem policjantów nie stawiali oporu, nie próbowali też uciekać. Łączna wartość odzyskanych pojazdów szacowana jest na około 160 tys. złotych. Zatrzymani mężczyźni, w wieku od 23 do 29 lat, to mieszkańcy Warszawy- dodaje.

Co więcej, jeden z zatrzymanych mężczyzn był poszukiwany listem gończym w celu doprowadzenia do Zakładu Karnego i odbycia kary 7 miesięcy pozbawienia wolności za paserstwo. Drugi z kolei kierował samochodem mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Wszyscy usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem samochodów, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.