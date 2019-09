Policjant poszukiwany. Dyrekcja Muzeum Stutthof chce podziękować za odruch serca

Dyrekcja Muzeum Stutthof w Sztutowie szuka jednego z policjantów warszawskiej drogówki, by mu podziękować. 1 września funkcjonariusz pomógł dostać się na dworzec byłemu więźniowi obozu. Marek Dunin-Wąsowicz chciał zdążyć na pociąg i dojechać do Sztutowa na uroczystości rocznicowe.

2 września byli więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof (woj. pomorskie) spotkali się z dyrekcją Muzeum przedstawicielami władz centralnych i samorządowych oraz tymi, którzy chcieli ich uhonorować. Tego dnia minęło 80 lat od pierwszego transportu jeńców wojennych do tego obozu koncentracyjnego.

Aby móc w nich uczestniczyć, Marek Dunin-Wąsowicz, na co dzień mieszkaniec Warszawy, musiał wyjechać ze stolicy dzień wcześniej. W niedzielę, 1 września ruch w stolicy był bardzo utrudniony, głównie z powodu zorganizowanych tego dnia obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Taksówka, którą podróżował były więzień obozu utknęła w korku. Mężczyzna wysiadł z niej i podszedł do policjanta, przedstawił się i opisał sytuację. Funkcjonariusz zaprosił go do radiowozu i zawiózł na dworzec. Dzięki temu mieszkaniec stolicy zdążył na pociąg i wziął udział w uroczystych obchodach w Sztutowie.