Polonia Warszawa z nowym właścicielem i nadziejami na przyszłość

Polonia Warszawa z nowym właścicielem i nowym otwarciem

Gregoire Nitot jest właścicielem firmy SII, mającej biura w 14 miastach w Polsce, jednak to właśnie z Warszawą związał swoje losy i w stolicy postanowił zainwestować w piłkę nożną . O swoich dalekosiężnych planach na rozwój Polonii Warszawa opowiedział w wywiadzie dla Sportowych Faktów .

Nowy Właściciel Polonii Warszawa obiektem gróźb

Nitot opowiedział również, że kiedy wiadomość o tym, że interesuje się zakupem klubu z Konwiktorskiej wyciekła do mediów, spotkał się z dużą nieprzychylnością kibiców Legii . Zaczęło się od transparentu, który zawisł podczas meczu na trybunach przy Łazienkowskiej. Francuz miał być na tym spotkaniu jednak ostatecznie wygrały rodzinne wakacje.

Bliskim Niotot również nie oszczędzono. Sympatycy Legii posunęli się nawet do wysłania nowemu właścicielowi Polonii listu, w którym grozili jego rodzinie. W tym momencie czara goryczy się przelała i sprawa została zgłoszona policji , ale na szczęście po jakimś czasie emocje opadły. Podobne incydenty nie miały już miejsca.

Polonia Warszawa ze stadionem na 40 tysięcy widzów?

Trzeba przyznać, że Gregoire Nitot nie boi się odważnych pomysłów, choć wie, że do ich realizacji trzeba czasu. Na wejście do Ekstraklasy daje klubowi 9 lat, ale podkreśla jednocześnie, że nie postawił dyrektorowi sportowemu ani trenerowi żadnego ultimatum.

Francuz bierze także pod uwagę wymagania PZPN, które przy obecnym stadionie klubu, nie pozwolą na przystąpienie do najwyższej kategorii rozgrywek w Polsce. Nie chce jednak zatrzymywać się na 15 tysiącach widzów, które by to umożliwiły. W jego głowie pojawia się marzenie o europejskich pucharach i obiekt mogący pomieścić 40 tysięcy kibiców.