Polska-Słowenia na PGE Narodowym. Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie

Piłkarska reprezentacja Polski zagra we wtorek ostatni mecz w tym roku na PGE Narodowym. Początek spotkania o 20:45. Mecz w Warszawie to także spore utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński będą mogły też przejechał pojazdy ZTM, taksówki i jednoślady. Pozostali mieszkańcy Warszawy i poruszający się po mieście będą mogli korzystać z przejazdów ulicami Saską i Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Te ulicy nie zostaną zamknięte.

Drugim etapem utrudnień będzie zamknięcie ulic Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej. Od godz. 18:30 autobusy linii 125 i 202 pojadą ul. Targową do ul. Kijowskiej. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką, a E-1 będą zawracały na Powiślu.

Mecz Polska-Słowenia powinien zakończyć się ok. 22:30. Jak w przypadku poprzednich spotkań reprezentacji, służby miejskie informują, że mogą zamknąć most Poniatowskiego dla ruchu, aby kibice swobodnie przeszli do centrum miasta.